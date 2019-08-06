Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов. В колонии

«ВКонтакте». Об этом сообщается на странице клуба во





Встреча состоится 10 августа. «"Салют Белгород" сыграет с командой "Золотой лев", за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — говорится в сообщении клуба. ТАСС отмечает, что матч будет закрыт для фанатов.





4 июля Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию №4. Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев — к одному году и пяти месяцам.









пишет Лента.ру. Футболисты находились под стражей с октября 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря,Лента.ру.



