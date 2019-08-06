Татьяна Короткевич устроилась на работу в Министерство труда и социальной защиты?

«Белорусский партизан» напрямую уточнил у сопредседателя кампании «Говори правду» о месте работы.

А заодно спросил и про предстоящие парламентские выборы.





-- Татьяна, правда, что вы теперь на госслужбе?

-- Это неправда, это все слухи.





-- А что у вас с работой?

-- Я работаю в общественной организации. Участвую в очень важном социальном благотворительном проекте, направленном на помощь детям с инвалидностью и семьям, которые воспитывают таких детей.

Это не мой личный проект, поэтому я не хотела бы много об этом говорить.

Эта работа, которая непосредственно связана с моей специализацией.





-- Вы же раньше тоже занимались чем-то подобным, верно?

-- Я работала в социальном центре.









-- Татьяна, а расскажите, пожалуйста, про выборы. Вы идете? Я имею в виду пока не президентскую, а парламентскую кампанию.

-- «Говори правду» через некоторое время организует специальную пресс-конференцию, где мы обо всем подробно расскажем.

В том числе и я расскажу про свое участие.

Ну а вообще спасибо за такое внимание к моей персоне!



