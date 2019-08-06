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Татьяна Короткевич устроилась на работу в Министерство труда и социальной защиты?
Источник материала: Партизан
Эту новость уже не первую неделю обсуждают в оппозиционных кругах.
Фото: БелаПАН
«Белорусский партизан» напрямую уточнил у сопредседателя кампании «Говори правду» о месте работы.
А заодно спросил и про предстоящие парламентские выборы.
-- Татьяна, правда, что вы теперь на госслужбе?
-- Это неправда, это все слухи.
-- А что у вас с работой?
-- Я работаю в общественной организации. Участвую в очень важном социальном благотворительном проекте, направленном на помощь детям с инвалидностью и семьям, которые воспитывают таких детей.
Это не мой личный проект, поэтому я не хотела бы много об этом говорить.
Эта работа, которая непосредственно связана с моей специализацией.
-- Вы же раньше тоже занимались чем-то подобным, верно?
-- Я работала в социальном центре.
-- Татьяна, а расскажите, пожалуйста, про выборы. Вы идете? Я имею в виду пока не президентскую, а парламентскую кампанию.
-- «Говори правду» через некоторое время организует специальную пресс-конференцию, где мы обо всем подробно расскажем.
В том числе и я расскажу про свое участие.
Ну а вообще спасибо за такое внимание к моей персоне!
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Эту новость уже не первую неделю обсуждают в оппозиционных кругах.
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