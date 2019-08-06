ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Татьяна Короткевич устроилась на работу в Министерство труда и социальной защиты?

07.08.2019 18:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эту новость уже не первую неделю обсуждают в оппозиционных кругах.

Татьяна Короткевич устроилась на работу в Министерство труда и социальной защиты?
Фото: БелаПАН
«Белорусский партизан» напрямую уточнил у сопредседателя кампании «Говори правду» о месте работы.
А заодно спросил и про предстоящие парламентские выборы.

-- Татьяна, правда, что вы теперь на госслужбе?
-- Это неправда, это все слухи.

-- А что у вас с работой?
-- Я работаю в общественной организации. Участвую в очень важном социальном благотворительном проекте, направленном на помощь детям с инвалидностью и семьям, которые воспитывают таких детей. 
Это не мой личный проект, поэтому я не хотела бы много об этом говорить.
Эта работа, которая непосредственно связана с моей специализацией.

-- Вы же раньше тоже занимались чем-то подобным, верно?
-- Я работала в социальном центре.


-- Татьяна, а расскажите, пожалуйста, про выборы. Вы идете? Я имею в виду пока не президентскую, а парламентскую кампанию.
-- «Говори правду» через некоторое время организует специальную пресс-конференцию, где мы обо всем подробно расскажем. 
В том числе и я расскажу про свое участие.
Ну а вообще спасибо за такое внимание к моей персоне!
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту новость уже не первую неделю обсуждают в оппозиционных кругах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-9 самых опасных болезней человечества. Есть ли у цивилизации шанс?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика