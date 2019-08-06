В дом экс-президента Кыргызстана ворвался спецназ. Есть раненые, Атамбаев задержан

"Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента", - утверждают в штабе экс-президента. Сторонники бывшего президента пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию дома Атамбаева.





На видео, публикуемых в соцсетях видно, что спецназ ворвался на территорию дома Атамбаева. Идет стрельба. По все видимости, стреляют резиновыми пулями. Над домом летает вертолет.









azattyk.org , уже есть раненые. Их точное число пока неизвестно. Среди раненых корреспондент информационного агентства 24.kg Аида Джумашева. По данным СМИ, в нее попала резиновая пуля. По данным, уже есть раненые. Их точное число пока неизвестно. Среди раненых корреспондент информационного агентства 24.kg. По данным СМИ, в нее попала резиновая пуля.











К дому Атамбаева прибыла скорая помощь.





По неподтвержденным данным, Атамбаева задержали и увезли.





Напомним, парламент Кыргызстана 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.





Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.





Адвокат экс-президента Кыргызстана Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.





Как считает сам Атамбаев, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства страны, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также утверждал, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.









Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока.



