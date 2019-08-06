|
В дом экс-президента Кыргызстана ворвался спецназ. Есть раненые, Атамбаев задержан
Источник материала: Партизан
В дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа. По неподтвержденным данным, Атамбаева задержали и увезли.
"Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента", - утверждают в штабе экс-президента. Сторонники бывшего президента пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию дома Атамбаева.
На видео, публикуемых в соцсетях видно, что спецназ ворвался на территорию дома Атамбаева. Идет стрельба. По все видимости, стреляют резиновыми пулями. Над домом летает вертолет.
По данным
К дому Атамбаева прибыла скорая помощь.
По неподтвержденным данным, Атамбаева задержали и увезли.
Напомним, парламент Кыргызстана 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.
Адвокат экс-президента Кыргызстана Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.
Как считает сам Атамбаев, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства страны, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также утверждал, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.
Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока.
Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа. По неподтвержденным данным, Атамбаева задержали и увезли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)