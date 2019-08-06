Беларусь завершила размещение в РФ двух выпусков гособлигаций на 10 млрд рос. рублей

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси в среду завершило техническое размещению двух выпусков государственных облигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд российских рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.

Минфин отмечает, что процентная ставка по первому купону гособлигациям Беларуси составляет 8,65% годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 43,13 российских рублей на одну облигацию.

Процентная ставка по второму-шестому купонам равна процентной ставке по первому купону. Срок погашения установлен в 1092-й день с даты начала размещения облигаций по обоим выпускам.

Определены даты выплаты доходов по облигациям: за первый купонный период - 5 февраля 2020 года, второй - 5 августа 2020 года, третий - 3 февраля 2021 года, четвертый - 4 августа 2021 года, пятый - 2 февраля 2022 года, шестой - 3 августа 2022 года.

Как сообщалось, Минфин Беларуси 30 июля закрыл книгу заявок на облигации с переподпиской в 4,5 раза.

"По сравнению с дебютным выпуском облигаций республики 2010 года (7 млрд рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) министерство финансов оценивает как успешные. В сделке также приняли участие нерезиденты Российской Федерации - подано заявок на сумму более 2,5 млрд рублей, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц - более 1,5 млрд рублей ", - сообщало ведомство.

В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен до 8,65% два раза с первоначальной отметки 9,10-9,35% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Агент по размещению - Газпромбанк.

Сообщалось также, что 4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Белоруссии 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд рублей не состоялось.