|
Посол РФ назвал перспективным проект создания скоростной железнодорожной магистрали между Минском и Москвой
Источник материала: Интерфакс
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает перспективным проект создания скоростной железнодорожной магистрали между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом, уверен в успешном поиске инвесторов.
"Я поддерживаю этот проект, его значимость для меня очевидна. Убежден в том, что он очень перспективный и что поиск инвесторов должен увенчаться успехом", – сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске.
По словам посла, создание скоростной железнодорожной магистрали между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом позволит активизировать развитие этой территории, повысить подвижность трудовых ресурсов, открыть новые возможности для гуманитарного взаимодействия.
Как сообщалось, на прошедшем в июле в Санкт-Петербурге форуме регионов Беларуси и России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина поддержать проект строительства скоростной железнодорожной магистрали между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол РФ назвал перспективным проект создания скоростной железнодорожной магистрали между Минском и Москвой
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает перспективным проект создания скоростной железнодорожной магистрали между Минском, Москвой и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)