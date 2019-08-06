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Посол РФ назвал перспективным проект создания скоростной железнодорожной магистрали между Минском и Москвой

07.08.2019 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Посол России  в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает перспективным проект создания скоростной железнодорожной магистрали между Минском,  Москвой и Санкт-Петербургом, уверен в успешном поиске инвесторов.

"Я поддерживаю этот проект, его значимость для меня очевидна. Убежден в том, что он очень перспективный и что поиск инвесторов должен увенчаться успехом", – сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске.

По словам посла, создание скоростной железнодорожной магистрали между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом позволит активизировать развитие этой территории, повысить подвижность трудовых ресурсов, открыть новые возможности для гуманитарного взаимодействия.

Как сообщалось, на прошедшем в июле в Санкт-Петербурге форуме регионов Беларуси и России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина поддержать проект строительства скоростной железнодорожной магистрали между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол России  в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает перспективным проект создания скоростной железнодорожной магистрали между Минском,  Москвой и...
 
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