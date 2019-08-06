|
Больше никаких повышений на 1 копейку в месяц? Регулирование цен на топливо хотят отдать в МАРТ
Источник материала: Myfin
Павел Каллаур отметил, что пока что цены на топливо были исключением. Но сейчас подготовлены соответствующие решения, и если они будут приняты, то в последующем все повышения регулируемых цен будут идти исключительно через МАРТ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли может получить право согласовывать цены на топливо.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)