Больше никаких повышений на 1 копейку в месяц? Регулирование цен на топливо хотят отдать в МАРТ

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Павел Каллаур отметил, что пока что цены на топливо были исключением. Но сейчас подготовлены соответствующие решения, и если они будут приняты, то в последующем все повышения регулируемых цен будут идти исключительно через МАРТ.