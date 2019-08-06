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Матч между сборными Европы и США. Вадим Девятовский рассказал о звездах битвы континентов, Усейне Болте и цене турнира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Событие, не имеющее аналогов, белорусская столица примет в сентябре. Речь о легкоатлетическом матче между сборными Европы и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии этого исторического противостояния (на беговых дорожках в таком формате соперники еще не встречались) мы решили узнать все подробности из первых уст. У нас в гостях побывал председатель Белорусской федерации легкой атлетики, чемпион мира и призер Олимпийских игр Вадим Девятовский.
«Это будет битва историческая. Сюда приедут сильнейшие»
Сергей Прохоров, СТВ:
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Другими словами, не хочу сейчас выделять виды легкой атлетики, но это будет битва историческая, впервые. И это будет в Беларуси. Сюда приедут сильнейшие.
Кого из звёзд легкой атлетики увидим
Сергей Прохоров:
Вадим Девятовский:
Все наши белорусские легкоатлеты способны бороться за высокие места. То есть я верю в то, что они достойно будут представлять сборную Европы. Для наших спортсменов это играет принципиальную роль. Мы не забываем, что еще разыгрываются лицензии на Олимпийские игры, и на матче можно выполнить лицензию.
Почему не приедет Усейн Болт
Сергей Прохоров:
Вадим Девятовский:
«Матч сам по себе не такой дорогой с учетом его резонанса»
Сергей Прохоров:
Вадим Девятовский:
Матч сам по себе не такой дорогой с учетом его резонанса. К примеру, чемпионат мира – это сотни миллионов долларов. Чемпионат Европы – это десятки миллионов долларов, потому что легкая атлетика – это дорогая, скажем так, королева спорта. Очень дорогое удовольствие – проводить легкую атлетику.
Сергей Прохоров:
Вадим Девятовский:
«Не надо драматизировать: есть реалии, но есть и технологии, которые восстанавливают газон»
Сергей Прохоров:
Вадим Девятовский:
Во всем мире это все спокойно, скажем так, уживается. Два вида спорта – и футбол, и легкая атлетика. И все проводят нормально самые крупные соревнования по этим двум видам спорта.
Поэтому не надо драматизировать: есть реалии, но есть и технологии, которые восстанавливают газон. И не так уж там молотобойцы поорудуют, чтобы полностью уничтожить газон – при всем уважении к нашим молотобойцам как к силе.
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Матч между сборными Европы и США. Вадим Девятовский рассказал о звездах битвы континентов, Усейне Болте и цене турнира
Новости Беларуси. Событие, не имеющее аналогов, белорусская столица примет в сентябре. Речь о легкоатлетическом матче между сборными Европы и США, сообщили в...
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