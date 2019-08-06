|
Новости экономики за 07.08.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько квартир построят для многодетных семей? Как изменились золотовалютные резервы страны? В какие страны экспортируем строительные услуги, и какие нации в мире самые путешествующие? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСШИРЯЕТ ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Строительный комплекс Беларуси расширяет экспортные направления, осваиваются новые рынки сбыта. Вырос удельный вес экспорта в страны Евросоюза. Основу экспортных поставок составляют цемент, щебень, стекло, керамическая плитка.
Белорусские строители работают в европейских странах. Ведется возведение жилья в странах Балтии. Но Россия сегодня остается в приоритете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сколько квартир построят для многодетных семей? Как изменились золотовалютные резервы страны? В какие страны экспортируем строительные услуги,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)