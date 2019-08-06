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Новости экономики за 07.08.2019

07.08.2019 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько квартир построят для многодетных семей? Как изменились золотовалютные резервы страны? В какие страны экспортируем строительные услуги, и какие нации в мире самые путешествующие? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году для многодетных семей построят почти 14 тысяч квартир

Золотовалютные резервы Беларуси выросли более чем на миллиард долларов

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСШИРЯЕТ ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Строительный комплекс Беларуси расширяет экспортные направления, осваиваются новые рынки сбыта. Вырос удельный вес экспорта в страны Евросоюза. Основу экспортных поставок составляют цемент, щебень, стекло, керамическая плитка.

Новости экономики за 07.08.2019

Белорусские строители работают в европейских странах. Ведется возведение жилья в странах Балтии. Но Россия сегодня остается в приоритете.

Цены на нефть упали до полугодичного минимума

Международная ассоциация воздушного транспорта опубликовала список самых путешествующих наций

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Сколько квартир построят для многодетных семей? Как изменились золотовалютные резервы страны? В какие страны экспортируем строительные услуги,...
 
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