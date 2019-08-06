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В 2020 году для многодетных семей построят почти 14 тысяч квартир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это на 2000 больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 2020 года многодетным семьям будут предоставлять жилье в течение года. Строительство квартир для нуждающихся остается доступным. Так, при средней зарплате по стране в 1000 рублей квадратный метр в среднем стоит 830. Такой паритет сохраняется с 2017 года.
За полгода построили уже 1 миллион 700 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и с использованием господдержки.
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Новости Беларуси. Это на 2000 больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2020 года многодетным семьям будут предоставлять жилье в течение...
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