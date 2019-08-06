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Золотовалютные резервы Беларуси выросли более чем на 1 млрд долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 20,5 % – это рекордное для страны значение за последние годы: 8 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идем с опережением плана Совмина и Нацбанка. В минувшем июле правительство и Нацбанк рассчитались по долгам на 500 миллионов долларов. Резервы увеличились за счет покупки валюты Нацбанком, поступления валюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также от продажи Минфином облигаций в иностранной валюте.
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Новости Беларуси. На 20,5 % – это рекордное для страны значение за последние годы: 8 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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