Цены на нефть упали до полугодичного минимума

Источник материала: СТВ

Новости мира. Цена на нефть опустилась ниже 60 долларов. Стоимость фьючерса с поставкой в октябре 58,92 доллара за баррель по данным торгов на Лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшую неделю цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 9 % после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые тарифы на китайский импорт, а Китай отказался от закупки сельскохозяйственных товаров у США.