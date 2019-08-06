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Цены на нефть упали до полугодичного минимума
Источник материала: СТВ
Новости мира. Цена на нефть опустилась ниже 60 долларов. Стоимость фьючерса с поставкой в октябре 58,92 доллара за баррель по данным торгов на Лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За прошедшую неделю цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 9 % после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые тарифы на китайский импорт, а Китай отказался от закупки сельскохозяйственных товаров у США.
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Новости мира. Цена на нефть опустилась ниже 60 долларов. Стоимость фьючерса с поставкой в октябре 58,92 доллара за баррель по данным торгов на Лондонской бирже,...
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