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Цены на нефть упали до полугодичного минимума

07.08.2019 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Цена на нефть опустилась ниже 60 долларов. Стоимость фьючерса с поставкой в октябре 58,92 доллара за баррель по данным торгов на Лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшую неделю цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 9 % после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые тарифы на китайский импорт, а Китай отказался от закупки сельскохозяйственных товаров у США.

Больше новостей экономики за 8 августа здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости мира. Цена на нефть опустилась ниже 60 долларов. Стоимость фьючерса с поставкой в октябре 58,92 доллара за баррель по данным торгов на Лондонской бирже,...
 
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