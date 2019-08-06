Международная ассоциация воздушного транспорта опубликовала список самых путешествующих наций

Источник материала: СТВ

Новости мира. Самыми путешествующими нациями признаны англичане, американцы и китайцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпании мира в 2018 году перевезли почти 4,5 миллиарда пассажиров. Это плюс 284 миллиона поездок на самолете. При этом развитие сегмента лоукоста продолжает опережать остальные виды пассажирских авиаперевозок. Пропускная способность лоукостеров вдвое выше темпа роста всех пассажирских авиаперевозок.