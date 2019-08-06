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Ветеранов строительства БАМ чествовали в Минске: «Мы ехали не за деньгами, а за своими мечтами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 45 лет назад первый белорусский стройотряд отправился на БАМ. 7 августа ветеранов всесоюзной стройки чествовали в российском посольстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшая в мире железнодорожная магистраль от Байкала до Амура протянулась больше чем на 4 тысячи километров. Свой трудовой след на них оставили и 60 тысяч белорусских комсомольцев.
В сибирскую тайгу отправлялась молодежь со всего Союза. Их ждали перепады температур от -60 до +40 и полное отсутствие инфраструктуры. Но работать на БАМе было престижно, выгодно и романтично. Участие в легендарной стройке для многих стало судьбоносным.
Анна Лучина:
Мы ехали не за деньгами, а за своими мечтами, за туманом, за красотой.
Ефим Басин, Герой Социалистического Труда (Россия):
Традиции студотрядовского движения продолжаются и в наши дни. По-прежнему провести лето за работой для молодёжи – возможность не только заработать, но и познакомиться с новыми странами. Так, одним из самых престижных для российской молодежи считается сводный белорусско-российский отряд БелАЭС.
Кристина Кубулова, комиссар строительного отряда (Россия):
Напомним, под эгидой молодежной стройки идет и строительство Минского метрополитена. Вместе с белорусскими студентами в составе сводного отряда также ребята из Санкт-Петербурга. Всего около 100 человек. Ожидается, что на строительстве третьей ветки столичного метро молодежь сможет работать и осенью.
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Новости Беларуси. 45 лет назад первый белорусский стройотряд отправился на БАМ. 7 августа ветеранов всесоюзной стройки чествовали в российском...
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