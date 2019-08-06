На мать завели уголовное дело в Оршанском районе за издевательства над маленьким сыном

передает TUT.by, дело возбуждено по ст. 154 УК РБ (истязание). КакTUT.by, дело возбуждено по ст. 154 УК РБ (истязание).





«Женщина систематически наносила своему сыну 2011 года рождения телесные повреждения. Сообщения об этом поступали, еще когда ребенок был в детском саду.





Уже тогда ее привлекли по ст. 9.1 КоАП (Умышленное причинение телесного повреждения и другие насильственные действия либо нарушение защитного предписания). Затем сообщение поступило во второй раз и ее снова привлекли по ч. 1 ст. 9.1 КоАП. И когда это произошло в третий раз, милиция инициировала возбуждение уголовного дела. Теперь оно расследуется», – сказал Каразей.





Он добавил, что очень часто насилие в семье в отношении детей – это или изнасилования, или насильственные действия сексуального характера. В прошлом году в Беларуси, по данным милиции, от подобных преступлений пострадали более 80 детей. В этом году такие факты тоже имели место, причем, насилие исходило как от родителей, так и от сожителей.





Каразей отметил: преступления в этой сфере раскрыть трудно, иногда помогают работники учебных заведений, которые выявляют издевательства над детьми в семьях.









К уголовной ответственности за истязание детей в Беларуси привлекают не впервые. Летом 2019 года стало известно, что в преступлении обвиняют жительницу Могилева и ее мужа. Они вдвоем били сыновей женщины 8 и 9 лет настолько сильно, что порвался ремень – якобы «наказывали за неуспеваемость».





В мае 2019 года суд Борисовского района приговорил воспитательницу детского дома семейного типа к трем годам лишения свободы за то, что она била приемных детей.



