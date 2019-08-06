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В Слониме началась установка постамента для памятника Льву Сапеге
07.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
7 августа в центре Слонима началась установка постамента для памятника Льву Сапеге.
Пьедестал для скульптуры знаменитого слонимского старосты был изготовлен специалистами ООО «Будовля» из Гродно. Как рассказал директор предприятия Павел Александрович Бузук, постамент представляет из себя прямоугольное возвышение из коричневого гранита высотой около метра.
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7 августа в центре Слонима началась установка постамента для памятника Льву Сапеге. Пьедестал для скульптуры знаменитого слонимского старосты был изготовлен...
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