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Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ставка рефинансирования снижается, а рост цен может замедлиться. 7 августа в Национальном банке подвели итоги денежно-кредитной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение регулятора принято исходя из финансово-экономических показателей. Конъюнктурный шок на рынке продовольствия, рост зарплат и цен на топливо – факторы, повышающие инфляцию, остались в первом полугодии. Положительную роль для Беларуси играет замедление инфляции и снижение ключевой ставки в соседней России. В целом во втором квартале в стране инфляция замедлилась, а рост цен уложился в целевой показатель 5 %.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
В нашей стране 10 % ставка рефинансирования действует с июня 2018 года. Это самый продолжительный период такого низкого показателя в истории независимой Беларуси. А теперь побит и сам исторический минимум рефставки.
Исходя из прогнозных показателей, во втором полугодии будет нивелировано и прошлогоднее повышение цен. Но бума на потребительские кредиты в регуляторе не опасаются. Следующее плановое заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике состоится в начале ноября.
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования снижается, а рост цен может замедлиться. 7 августа в Национальном банке подвели итоги денежно-кредитной политики,...
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