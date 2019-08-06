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Лукашенко назвал Brexit огромной потерей для Европы

07.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое мнение о Brexit. По его словам, это огромная потеря для Европы, но хорошая возможность для развития отношений между Минском и Лондоном, сообщает «МИР 24».

Эту мысль белорусский лидер выразил во время встречи с британским послом Фионной Гибб по случаю завершения ее миссии в Беларуси. 

«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это выглядит несколько странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли: и диктатором считали, и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но это частности. Евросоюз – опора планеты вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем евразийском стабильности станет на порядок меньше», – сказал Лукашенко.

Отметим, что последние несколько лет Великобритания занимает третье место в мире по закупкам товаров из Беларуси. В прошлом году товарооборот приблизился к 3,5 млрд долларов. Страны связывают проекты в различных сферах. Например, уже в этом месяце на британском рынке появится белорусский электробус.



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В то же время, по его словам, это хорошая возможность для развития отношений между Минском и Лондоном.
 
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