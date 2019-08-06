Лукашенко назвал Brexit огромной потерей для Европы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое мнение о Brexit. По его словам, это огромная потеря для Европы, но хорошая возможность для развития отношений между Минском и Лондоном, сообщает «МИР 24».

Эту мысль белорусский лидер выразил во время встречи с британским послом Фионной Гибб по случаю завершения ее миссии в Беларуси.

«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это выглядит несколько странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли: и диктатором считали, и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но это частности. Евросоюз – опора планеты вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем евразийском стабильности станет на порядок меньше», – сказал Лукашенко.