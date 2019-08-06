Азаренко совершила камбэк в матче с украинкой Ястремской в Торонто, но все равно проиграла

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко уступила 19-летней украинке Даяне Ястремской во втором раунде турнира в Торонто (призовой фонд — 2,83 млн долларов) — 5:7, 5:7. Вика отыграла пять сетболов и один матчбол, а также совершила камбэк со счета 1:5 в первом сете, но этого оказалось недостаточно.



Фото: Reuters

Даяна Ястремская (33 WTA) — еще одна восходящая звезда мирового тенниса наряду с Амандой Анисимовой и Бьянкой Андрееску. Даяна дважды обыгрывала Арину Соболенко и четыре раза была сильнее Веры Лапко. Теперь она размочила счет в очных противостояниях с Викторией Азаренко (39 WTA).

Даяна играет в активный силовой теннис, неплохо передвигается по корту, но именно работа кистью выделяет ее. Очень трудно предугадать, какое направление Даяна задаст следующему мячу в розыгрыше. Отчасти поэтому в начале первого сета матча против молодой украинки Азаренко растерялась — 1:5.