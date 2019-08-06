Азаренко проиграла в Торонто

Источник материала: Интерфакс

Виктория Азаренко проиграла во втором раунде теннисного турнира в Торонто.

Обидчицей белоруски стала представительница Украины Даяна Ястремская – 5:7, 5:7. Встреча продолжалась почти два часа, и в обеих сетах Азаренко уступила на матч-брейке.

Ранее, в первом круге, завершила выступление на турнире серии "Примера" в Торонто первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.