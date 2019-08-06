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Азаренко проиграла в Торонто
Источник материала: Интерфакс
Виктория Азаренко проиграла во втором раунде теннисного турнира в Торонто.
Обидчицей белоруски стала представительница Украины Даяна Ястремская – 5:7, 5:7. Встреча продолжалась почти два часа, и в обеих сетах Азаренко уступила на матч-брейке.
Ранее, в первом круге, завершила выступление на турнире серии "Примера" в Торонто первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.
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Виктория Азаренко проиграла во втором раунде теннисного турнира в Торонто. Обидчицей белоруски стала представительница Украины Даяна Ястремская – 5:7, 5:7. Встреча...
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