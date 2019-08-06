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Помпео вновь подтвердил готовность США к торговому соглашению с Лондоном после Brexit

07.08.2019 20:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

оссекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон готов к подписанию торгового соглашения с Великобританией вскоре после того, как страна покинет Евросоюз.

"Сегодня мы немного поговорили о Brexit. Я повторю то, что уже говорил, когда был в Британии: мы поддерживаем суверенный выбор Великобритании", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Домиником Раабом.

"Мы будем готовы подписать новое торговое соглашение (с Великобританией - ИФ) как можно быстрее", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у США и Великобритании в связи с Brexit появилась возможность значительно развить торговые отношения.

 
 
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оссекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон готов к подписанию торгового соглашения с Великобританией вскоре после того, как страна покинет...
 
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