ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

07.08.2019 20:16 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

С этим заявлением Трамп выступил перед поездкой в Эль-Пасо и Дейтон, где в минувшие выходные были отмечены инциденты с применением такого огнестрельного оружия.

"Я могу сказать вам, в данный момент политического стремления к этому нет", - цитируют западные СМИ слова президента в ответ на вопрос о возможности запрета этого типа оружия.

Он отметил, что в американском обществе, как никогда раньше, велико стремление не позволить психически нестабильным и "больным" людям приобретать оружие.

"Я никогда не видел стремления к этому настолько сильного, как сейчас. Однако я не видел этого же в отношении определенных типов оружия", - пояснил президент.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. Рано утром в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон были убиты 10 человек, включая нападавшего, а еще 16 получили ранения.

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, где были убиты 21 человек, и еще 26 человек получили ранения.

Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Позднее Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки, заявил в среду американский президент Дональд Трамп. С...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ума не надо: белорусский кикбоксёр избил свою девушку за то, что она не хотела варить суп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика