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Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники
Источник материала: Интерфакс
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится у себя дома и намерен выступить с обращением, заявил член политсовета основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Фарид Ниязов.
"Атамбаев находится у себя дома", - сказал Ниязов.
На вопрос журналистов о дальнейших действиях сторонников бывшего президента Ниязов заявил, что "народ решит, что будет делать дальше".
Сторонники Атамбаева в настоящий момент находятся в его доме и в резиденции, их там около тысячи человек. Они окружили сотрудников спецназа, взяли их в кольцо. Несколько спецназовцев были избиты, но затем их стали отпускать с призывами не трогать их.
Как передает knews, часть спецназовцев сдалась под натиском сторонников Атамбаева и сдали оружие. Другая часть, прорвавшаяся на второй этаж резиденции, продолжает отстреливаться.
Как передает телеканал "Апрель", сторонники Атамбаева выдвинули требование отставки действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
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Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится у себя дома и намерен выступить с обращением, заявил член политсовета основанной бывшим главой государства...
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