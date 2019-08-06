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Лукашенко внес изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 301 "Об инновационных проектах". Документом утверждаются дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 – 2020 годы, сообщили в пресс-службе президента.
"Указом скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. В этот список включен 21 новый проект", - говорится в сообщении.
Также дополняется перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Беларуси. Утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, например, открытых акционерных обществ "Борисовский завод "Автогидроусилитель", "Красный пищевик", "Оршанский инструментальный завод", "Барановичский завод станкопринадлежностей".
"Принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
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Лукашенко внес изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 301 "Об инновационных проектах". Документом утверждаются дополнения и изменения в Государственную...
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