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Лукашенко внес изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы

07.08.2019 19:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 301 "Об инновационных проектах". Документом утверждаются дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 – 2020 годы, сообщили в пресс-службе президента.

"Указом скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. В этот список включен 21 новый проект", - говорится в сообщении.

Также дополняется перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Беларуси. Утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, например, открытых акционерных обществ "Борисовский завод "Автогидроусилитель", "Красный пищевик", "Оршанский инструментальный завод", "Барановичский завод станкопринадлежностей".

"Принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 301 "Об инновационных проектах". Документом утверждаются дополнения и изменения в Государственную...
 
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