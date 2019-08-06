Турция и США договорились создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией

Источник материала: Интерфакс

Турция и США, на переговорах по вопросу установления зоны безопасности на севере Сирии, достигли соглашения о создании совместного центра, который будет координировать действия сторон в этой зоне, сообщает агентство Анатолийское агентство новостей со ссылкой на минобороны Турции.

"В качестве первого шага при установлении этой зоны было запланировано, что вскоре в Турции будет создан центр совместных операций - для координации и контроля (в сотрудничестве - ИФ) с США", - цитирует агентство выдержки из заявления министерства.

Отмечается, что зону шириной в 30 - 40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.

Агентство уточняет, что зона должна быть очищена от боевиков Рабочей партии Курдистана "Отрядов народной самообороны", которых Анкара считает террористическими, а все туннели и укрепления курдских отрядов должны быть разрушены.

США и Турция уже несколько месяцев обсуждают вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии.

После переговоров Турции и США в среду глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон будут противостоять любому одностороннему вторжению Турции в Сирию. Эспер заметил, что США не намерены прекращать поддержку "Сирийских демократических сил", состоящих в значительной степени из курдских бойцов "Отрядов народной самообороны", которые Турция считает террористическими организациями.

РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС, НАТО.

В июле 2014 года силы РПК вступили в борьбу против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, а в августе - в северном Ираке. Впоследствии они участвовали во многих наступлениях против террористов ИГ и в Сирии и в Ираке.

"Отряды народной самообороны" (YPG) были сформированы в 2004 году качестве боевого крыла партии "Демократический союз" (PYD) сирийских курдов. Бойцы YPG приняли активное участие в конфликте в Сирии: так, в 2015 году YPG добились серьезной победы над ИГ у города Кобани на севере Сирии.

YPG составили в 2015 году основу курдско-арабского альянса "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых США. В 2016 - 2017 годах СДС, при поддержке международной коалиции под эгидой США, захватили сирийский город Ракка - де-факто "столицу" ИГ.

В то же время в Турции полагают, что YPG является сирийским ответвлением РПК, которая, по мнению Анкары, ответственна за гибель примерно 40 тыс. человек в Турции. При этом, по словам шефа Пентагона Эштона Картера (2015 - 2017 годы), между YPG/PYD и РПК имелись существенные связи, а руководитель Национальной разведки США Дэн Коутс утверждал в Сенате, что YPG является военной силой РПК в Сирии.