Прорвёмся: агросиноптики прогнозируют хороший урожай картофеля





пишет Интерфакс. По данным синоптиков, у картофеля уже повсеместно закончилось цветение, местами у раннеспелых и среднеспелых сортов идет естественное увядание ботвы,Интерфакс.





"Визуальные оценки состояния картофеля в основном хорошие. Вместе с тем дождливая погода создает предпосылки для прогрессирования фитофтороза, что требует проведения фунгицидных обработок", - констатировали в Белгидромете.





На наблюдаемых полях средняя масса клубней под одним кустом по состоянию на конец июля была в основном меньше, чем в прошлом году. Под одним кустом насчитывалось от 10 до 17 клубней, по сведениям отдельных метеостанций – 7-9 клубней. Преимущественно треть, на некоторых полях – более половины клубней достигли нормальных размеров.





Средняя температура почвы на глубине 10 см на большей территории республики сейчас близка к оптимальной, отметили в Белгидромете.



