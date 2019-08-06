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Прорвёмся: агросиноптики прогнозируют хороший урожай картофеля
Источник материала: Партизан
Умеренный температурный режим и достаток почвенной влаги в ближайшее время будут способствовать дальнейшему росту клубней картофеля, сообщили в Белгидромете.
По данным синоптиков, у картофеля уже повсеместно закончилось цветение, местами у раннеспелых и среднеспелых сортов идет естественное увядание ботвы,
"Визуальные оценки состояния картофеля в основном хорошие. Вместе с тем дождливая погода создает предпосылки для прогрессирования фитофтороза, что требует проведения фунгицидных обработок", - констатировали в Белгидромете.
На наблюдаемых полях средняя масса клубней под одним кустом по состоянию на конец июля была в основном меньше, чем в прошлом году. Под одним кустом насчитывалось от 10 до 17 клубней, по сведениям отдельных метеостанций – 7-9 клубней. Преимущественно треть, на некоторых полях – более половины клубней достигли нормальных размеров.
Средняя температура почвы на глубине 10 см на большей территории республики сейчас близка к оптимальной, отметили в Белгидромете.
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Умеренный температурный режим и достаток почвенной влаги в ближайшее время будут способствовать дальнейшему росту клубней картофеля, сообщили в Белгидромете.
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