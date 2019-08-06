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Прорвёмся: агросиноптики прогнозируют хороший урожай картофеля

07.08.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умеренный температурный режим и достаток почвенной влаги в ближайшее время будут способствовать дальнейшему росту клубней картофеля, сообщили в Белгидромете.


По данным синоптиков, у картофеля уже повсеместно закончилось цветение, местами у раннеспелых и среднеспелых сортов идет естественное увядание ботвы, пишет Интерфакс.

"Визуальные оценки состояния картофеля в основном хорошие. Вместе с тем дождливая погода создает предпосылки для прогрессирования фитофтороза, что требует проведения фунгицидных обработок", - констатировали в Белгидромете.

На наблюдаемых полях средняя масса клубней под одним кустом по состоянию на конец июля была в основном меньше, чем в прошлом году. Под одним кустом насчитывалось от 10 до 17 клубней, по сведениям отдельных метеостанций – 7-9 клубней. Преимущественно треть, на некоторых полях – более половины клубней достигли нормальных размеров.

Средняя температура почвы на глубине 10 см на большей территории республики сейчас близка к оптимальной, отметили в Белгидромете.
 
 
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Умеренный температурный режим и достаток почвенной влаги в ближайшее время будут способствовать дальнейшему росту клубней картофеля, сообщили в Белгидромете.
 
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