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Нацбанк объяснил, почему не снижается ставка кредитов на жилье

07.08.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финансовый регулятор установил ставку рефинансирования на уровне 9,5%, что является самым низким показателем в суверенной истории Беларуси.

Ставки кредитов выросли в Беларуси не только на жилье, сообщил в среду председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Отвечая на вопрос, почему вслед за снижением ставки рефинансирования не снижаются ставки по кредитам на жилье (ставка плюс 4-5 процентов – Sputnik), глава регулятора напомнил, что ставки кредитов зависят от конъюнктуры рынка.

"Когда мы имели определенные риски в конце прошлого года и они продолжались в начале этого года, повысились ставки на кредитном рынке, и не только на жилье", – отметил Павел Каллаур.

По его словам, несколько выросли ставки на рынке потребительского кредитования населения. Незначительно выросли и ставки на кредиты для юридических лиц.


"Это нормальная реакция банков на ситуацию на рынке", – подчеркнул председатель правления Нацбанка.

Ранее в Беларуси наблюдался однозначный тренд на снижение процентных ставок. Сейчас в стране наблюдается колебание процентных ставок. По заверению главного банкира, это нормальная ситуация, "которая характеризует некоторое равновесие на рынке".

По мнению Каллаура, в ближайшем будущем мы будем наблюдать снижение ставок на кредитном рынке, в том числе и кредитов на жилье.
 
 
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Финансовый регулятор установил ставку рефинансирования на уровне 9,5%, что является самым низким показателем в суверенной истории Беларуси.
 
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