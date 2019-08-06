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Нацбанк объяснил, почему не снижается ставка кредитов на жилье
Источник материала: Партизан
Финансовый регулятор установил ставку рефинансирования на уровне 9,5%, что является самым низким показателем в суверенной истории Беларуси.
Ставки кредитов выросли в Беларуси не только на жилье, сообщил в среду председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.
Отвечая на вопрос, почему вслед за снижением ставки рефинансирования не снижаются ставки по кредитам на жилье (ставка плюс 4-5 процентов – Sputnik), глава регулятора напомнил, что ставки кредитов зависят от конъюнктуры рынка.
"Когда мы имели определенные риски в конце прошлого года и они продолжались в начале этого года, повысились ставки на кредитном рынке, и не только на жилье", – отметил Павел Каллаур.
По его словам, несколько выросли ставки на рынке потребительского кредитования населения. Незначительно выросли и ставки на кредиты для юридических лиц.
"Это нормальная реакция банков на ситуацию на рынке", – подчеркнул председатель правления Нацбанка.
Ранее в Беларуси наблюдался однозначный тренд на снижение процентных ставок. Сейчас в стране наблюдается колебание процентных ставок. По заверению главного банкира, это нормальная ситуация, "которая характеризует некоторое равновесие на рынке".
По мнению Каллаура, в ближайшем будущем мы будем наблюдать снижение ставок на кредитном рынке, в том числе и кредитов на жилье.
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Финансовый регулятор установил ставку рефинансирования на уровне 9,5%, что является самым низким показателем в суверенной истории Беларуси.
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