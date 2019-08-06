«Безвизовые» зоны в Беларуси расширены

В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию « Брест — Гродно».





В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе («Бенякони» и «Берестовица»). Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест — Гродно».









Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.



