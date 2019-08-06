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В Ольшанах закупочная цена на томаты упала до 30 копеек за килограмм
Источник материала: Партизан
Жители Ольшан, Высокого и других населенных пунктов Столинского района испытывают трудности со сбытом помидоров. Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм. Но даже при этом их невозможно продать. Нет покупателя.
– Нужно сделать так, как поступили в Лунинецком районе с клубникой, – говорят овощеводы. – Вывести продукцию на свалку и выставить фото в интернет. Может быть, тогда правительство обратит внимание на проблему сельчан и начнет решать вопросы со строительством в стране перерабатывающих заводов.
Весной значительные потери от невозможности сбыть свою продукцию понесли те, кто занимается выращиванием ранней капусты. В Белоуше, например, многие попросту продали ее местному сельхозпредприятию на корм скоту. Хотя выращивали для людей.
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Жители Ольшан, Высокого и других населенных пунктов Столинского района испытывают трудности со сбытом помидоров. Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм....
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