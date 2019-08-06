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Евгений Кафельников: "Прогуливаешься, как будто по концлагерю"

07.08.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, который участвовал в мирных акциях протеста в Москве, в интервью Радио Свобода высказался о действиях властей.


Фото: udf.bу
"Точка невозврата давным-давно пройдена", - считает легендарный российский теннисист.

– Какое в целом у вас впечатление от этих двух суббот? Протест потихонечку сдувается? Или вы думаете, что он еще разгорится с новой силой к сентябрю, может быть, когда люди вернутся из отпусков?

– Мое личное ощущение, что всё-таки это набирает определенного рода силу. Мне внутреннее ощущение подсказывает, что всё будет нарастать, нарастать, нарастать. Я был за неделю до этого, когда было много очень народу, 27-го числа, в прошлую субботу, когда мне удалось побывать все-таки на Тверской прямо, на Пушкинской, рядом, в общей массе, когда я видео выкладывал.

И сейчас, когда у меня не было такой возможности, я просто прогуливался, было ощущение, что на самом деле у людей уже такая стадия начинается, когда точка невозврата давным-давно пройдена. У меня такие личные ощущения.


– Вам кажется, что формат несанкционированных протестов, которые к тому же ведут к избиениям и к уголовным делам, себя не оправдывает?

– Нет. Я вообще не хочу вот соглашаться с пониманием того, что это какая-то несанкционированная акция. Кто нас, простых граждан, может ограничить в прогулках по родному городу? Только беспредельщики. Ну, а что, люди спокойно ходят по бульварам, кто им может запретить? Они ничего не жгут – ни шины, ничего, не разбивают стекла витрин, не крушат рестораны, все же абсолютно цивильно.

Да, может быть, скандируют там какие-то свои лозунги, «Допускай!». Это же не призыв к жесткому насилию над своими гражданами, над сотрудниками Росгвардии. Хотя их просто было такое количество, что на одного гуляющего было минимум три сотрудника. Прогуливаешься, как будто по концлагерю. Я беседовал с ними, я просто им говорю: «Ну, какие там акции?» Они, как упертые, по методичке говорят: «Вот, будет митинг». Я говорю: «Где вы видите митинг? Где вы видите протестующих граждан?».

У меня тоже такое впечатление сложилось, что это все какие-то сотрудники с каких-то периферий, которые реально не понимают, что происходит вообще в стране, нагнали их специально, чтобы таким образом свой порядок охранять.
 
 
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Известный российский теннисист Евгений Кафельников, который участвовал в мирных акциях протеста в Москве, в интервью Радио Свобода высказался о действиях...
 
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