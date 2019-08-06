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Ума не надо: белорусский кикбоксёр избил свою девушку за то, что она не хотела варить суп

07.08.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Против уроженца Могилева, проживающего в Санкт-Петербурге, кикбоксера Виталия Крутолевича возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.



В правоохранительные органы обратилась девушка Анастасия, которая состояла в близких отношениях с Крутолевичем. Она сообщила, что спортсмен жестоко её избил после того, как она отказалась сварить ему суп. Об этом сообщает Telegram-канал “Mash на Мойке”.

“Я сказала, что только проснулась и сейчас не буду готовить, на что он ответил, что меня заставит, и оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, и первым же ударом он нанес мне три перелома на лице. Впоследствии были ещё удары, но я уже находилась в шоковом состоянии”, – цитирует источник слова пострадавшей.

Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Теперь ей потребуется длительное лечение.

Также на Telegram-канале опубликована аудиозапись, на которой Крутолевич объясняет девушке, почему он так поступил с ней. Молодой человек оправдывает свои действия невозможностью нарушать спортивный режим.


“Ну, конечно, я ж спортсмен, я поспал, потренировался, покушал и сейчас опять на тренировку”, – пояснил Крутолевич.

В своем обращении к девушке он использовал много ненормативной лексики, называл ее “вещью не первой необходимости” , “животным” за то, что она выгнала его на улицу, и утверждал, что ей “придется терпеть”.

По данным источника, конфликты с оскорблениями и рукоприкладством в этой паре были не единичными, что и заставило девушку обратиться в полицию.

Известно, что Виталий Крутолевич регулярно участвует в белорусских соревнованиях по кикбоксингу и тайскому боксу и является неоднократным победителем первенства Беларуси по кикбоксингу. Также он выходил в финалы Кубков мира и СНГ.
 
Теги: Могилев
 
 
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Против уроженца Могилева, проживающего в Санкт-Петербурге, кикбоксера Виталия Крутолевича возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
 
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