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Член банды “Тверские волки” признался в причастности к убийству Михаила Круга

07.08.2019 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам киллера, именно он в 2002 году с подельником забрался в дом к популярному артисту, где вскоре сообщник застрелил Круга.



Стали известны новые подробности следственного эксперимента, который провели в доме убитого в 2002 году певца Михаила Круга. Как сообщает телеграм-канал Mash, в причастности к расправе над популярным артистом признался Александр Агеев — один из киллеров тверской банды “Волки”, которую возглавлял Александр Осипов. Именно их, по данным портала, привезли на место преступления для участия в следственном эксперименте.

Согласно показаниям Агеева, он вместе с сообщником проник в дом. Оба они были вооружены огнестрельным оружием. Но стрелял в артиста якобы только Дмитрий Веселов, который впоследствии также был убит Осиповым.


Отмечается, что Агеев также рассказал, где было спрятано тело убитого Веселова.

Напомним, что Михаила Круга обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь.
 
 
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По словам киллера, именно он в 2002 году с подельником забрался в дом к популярному артисту, где вскоре сообщник застрелил Круга.
 
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