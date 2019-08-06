Член банды “Тверские волки” признался в причастности к убийству Михаила Круга









Стали известны новые подробности следственного эксперимента, который провели в доме убитого в 2002 году певца Михаила Круга. Как сообщает телеграм-канал Mash, в причастности к расправе над популярным артистом признался Александр Агеев — один из киллеров тверской банды “Волки”, которую возглавлял Александр Осипов. Именно их, по данным портала, привезли на место преступления для участия в следственном эксперименте.





Согласно показаниям Агеева, он вместе с сообщником проник в дом. Оба они были вооружены огнестрельным оружием. Но стрелял в артиста якобы только Дмитрий Веселов, который впоследствии также был убит Осиповым.









Отмечается, что Агеев также рассказал, где было спрятано тело убитого Веселова.





Напомним, что Михаила Круга обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь.