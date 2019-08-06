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Атамбаев продолжает сопротивляться бойцам спецназа

07.08.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявили в штабе экс-президента Киргизии, но полной картины происходящего пока нет.


© AKIpress via AP
Экс-президент Киргизии продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства, где ранее заявляли о его задержании.

"Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление", - заявил представитель штаба. По его словам, пока нет полной картины происходящего, поскольку спецназ никого не подпускает к дому, где находится Атамбаев, откуда "продолжают звучать выстрелы".

"Сторонники Атамбаева с внешней стороны забора возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции", - отметил собеседник, добавив, что собравшиеся жгут покрышки.


Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно и он был схвачен, по другим сведениям - противостояние продолжается. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что операция продолжается.

На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента. На место направлены пять бригад скорой помощи, больницы Бишкека и Чуйской области готовятся к приему пострадавших.
 
 
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Об этом заявили в штабе экс-президента Киргизии, но полной картины происходящего пока нет.
 
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