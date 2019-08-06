Зарплата белорусских айтишников выросла почти на 480 долларов

Согласно данным Белстата, средняя заработная плата в сфере информационных технологий в Беларуси за январь-июнь выросла на 22% – и достигла отметки 4451 рубль.





В переводе на твердую валюту среднестатистический белорусский айтишник зарабатывает более 2170 долларов в месяц. А его «прибавка» к зарплате за первое полугодие составила почти 480 долларов.





Такая статистика вызывает любопытство, так как на эту сумму были бы рады жить многие среднестатистические белорусы. Реальная же зарплата значительной части населения Беларуси и вовсе намного ниже этой отметки.