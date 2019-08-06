Чистые туалеты — только в администрации. Работники возмущены условиями на «Беларуськалий»









Туалеты в «Беларуськалий». Фото: t.me/nexta_tv





В телеграмм-канале также опубликованы фото грязных и почерневших туалетов.





«Эти фото сделаны на разных производственных площадках предприятия. Но картина везде абсолютно одинакова. Кроме, конечно, административного здания в Солигорске, где сидит начальство и куда могут заглянуть зарубежные гости. Там все вылизано», — заявляют работники.





В пресс-службе «Беларуськалия» корреспондентам «Белсата» отказались давать какие-либо комментарии по телефону.





ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Продукция предприятия, 100 % акций которого принадлежат государству, экспортируется более чем в 120 стран мира.





Туалеты в «Беларуськалий». Фото: t.me/nexta_tv





«Беларуськалий» также принадлежит к числу крупнейших налогоплательщиков в Беларуси.







