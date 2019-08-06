ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чистые туалеты — только в администрации. Работники возмущены условиями на «Беларуськалий»

07.08.2019 19:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси возмущены туалетами, в которые они вынуждены ходить. Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA.



Туалеты в «Беларуськалий». Фото: t.me/nexta_tv

В телеграмм-канале также опубликованы фото грязных и почерневших туалетов.

«Эти фото сделаны на разных производственных площадках предприятия. Но картина везде абсолютно одинакова. Кроме, конечно, административного здания в Солигорске, где сидит начальство и куда могут заглянуть зарубежные гости. Там все вылизано», — заявляют работники.

В пресс-службе «Беларуськалия» корреспондентам «Белсата» отказались давать какие-либо комментарии по телефону.

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Продукция предприятия, 100 % акций которого принадлежат государству, экспортируется более чем в 120 стран мира.

Туалеты в «Беларуськалий». Фото: t.me/nexta_tv

«Беларуськалий» также принадлежит к числу крупнейших налогоплательщиков в Беларуси.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси возмущены туалетами, в которые они вынуждены ходить. Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко внес изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика