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Чистые туалеты — только в администрации. Работники возмущены условиями на «Беларуськалий»
Источник материала: Партизан
Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси возмущены туалетами, в которые они вынуждены ходить. Об этом
Туалеты в «Беларуськалий». Фото: t.me/nexta_tv
В телеграмм-канале также опубликованы фото грязных и почерневших туалетов.
«Эти фото сделаны на разных производственных площадках предприятия. Но картина везде абсолютно одинакова. Кроме, конечно, административного здания в Солигорске, где сидит начальство и куда могут заглянуть зарубежные гости. Там все вылизано», — заявляют работники.
В пресс-службе «Беларуськалия» корреспондентам «Белсата» отказались давать какие-либо комментарии по телефону.
ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Продукция предприятия, 100 % акций которого принадлежат государству, экспортируется более чем в 120 стран мира.
Туалеты в «Беларуськалий». Фото: t.me/nexta_tv
«Беларуськалий» также принадлежит к числу крупнейших налогоплательщиков в Беларуси.
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Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси возмущены туалетами, в которые они вынуждены ходить. Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA.
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