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Награды для тысячников – Фото и видео

07.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Жатва в районе, перешагнув за экватор, каждый день называет новых героев, покоривших в нынешнем сезоне значимый рубеж — тысячную отметку. На сегодняшний день стали тысячниками 10 экипажей комбайнеров и 25 водителей. Тружеников села, которые задают тон на уборке урожая, с трудовой победой поздравляют профсоюзы.

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

В минувшую среду передовиков чествовали председатель областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Олег Каминский, председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко и председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина на зернотоке КСУП «Овсянка имени И. Мельника», на полях РУП «Учхоз БГСХА» и ОАО «Горецкая райагропромтехника».

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

 

В КСУП «Овсянка имени И. Мельника» небольшая церемония награждения, благодаря участию народного вокального ансамбля «Овсяница», стала настоящим гимном рекордсменам хлебной нивы, подняла настроение и мотивировала на приумножение достигнутых результатов.

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

Олег Каминский вручил Благодарности Совета Могилевского областного объединения профсоюзов, денежные премии и вымпел за добросовестный труд и высокие показатели в уборке урожая зерновых культур  трио операторов зерносушильного комплекса Андрею Антипенко, Юрию Капустину и Александру Ищенко, которые высушили 3530 т зерна и 753 т маслосемян рапса.

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

Из рук Елены Чаплыгиной получили Дипломы и денежные бонусы водители-тысячники КСУП «Овсянка имени И. Мельника» Василий Кравцов и Алексей Колотов. К слову сказать, 1299,4 т зерна Алексей Михайлович перевез на стареньком ЗИЛ-554.    

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

Наградами были отмечены также комбайнер Сергей Витюнов из ОАО «Горецкая райагропромтехника» и водитель Леонид Савинский из РУП «Учхоз БГСХА».

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

Награды для тысячников – Фото и видео

 

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Жатва в районе, перешагнув за экватор, каждый день называет новых героев, покоривших в нынешнем сезоне значимый рубеж — тысячную отметку. На сегодняшний день...
 
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