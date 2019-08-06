Награды для тысячников – Фото и видео

Источник материала: Горецкий вестник

Жатва в районе, перешагнув за экватор, каждый день называет новых героев, покоривших в нынешнем сезоне значимый рубеж — тысячную отметку. На сегодняшний день стали тысячниками 10 экипажей комбайнеров и 25 водителей. Тружеников села, которые задают тон на уборке урожая, с трудовой победой поздравляют профсоюзы.





В минувшую среду передовиков чествовали председатель областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Олег Каминский, председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко и председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина на зернотоке КСУП «Овсянка имени И. Мельника», на полях РУП «Учхоз БГСХА» и ОАО «Горецкая райагропромтехника».





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В КСУП «Овсянка имени И. Мельника» небольшая церемония награждения, благодаря участию народного вокального ансамбля «Овсяница», стала настоящим гимном рекордсменам хлебной нивы, подняла настроение и мотивировала на приумножение достигнутых результатов.





Олег Каминский вручил Благодарности Совета Могилевского областного объединения профсоюзов, денежные премии и вымпел за добросовестный труд и высокие показатели в уборке урожая зерновых культур трио операторов зерносушильного комплекса Андрею Антипенко, Юрию Капустину и Александру Ищенко, которые высушили 3530 т зерна и 753 т маслосемян рапса.









Из рук Елены Чаплыгиной получили Дипломы и денежные бонусы водители-тысячники КСУП «Овсянка имени И. Мельника» Василий Кравцов и Алексей Колотов. К слову сказать, 1299,4 т зерна Алексей Михайлович перевез на стареньком ЗИЛ-554.





Наградами были отмечены также комбайнер Сергей Витюнов из ОАО «Горецкая райагропромтехника» и водитель Леонид Савинский из РУП «Учхоз БГСХА».













Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова