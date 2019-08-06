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«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

07.08.2019 21:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители нескольких деревень в Столинском районе испытывают серьезные трудности со сбытом урожая. Цены на помидоры в 2019 году достигли рекордно низкого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закупать выращенное с большим трудом и затратами сегодня готовы всего за 30 копеек, и даже при этом найти покупателя фермерам непросто. Таким образом вслед за клубничным кризисом на Полесье пришел томатный.

Корреспондент Петр Бутрим разбирался в проблеме.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Петр Бутрим, корреспондент:
Урожай помидоров в этом году как никогда богатый. Особенно много вкусных плодов на юге, где климат располагает. Не придраться и к качеству томатов. Однако цена них сегодня падает настолько быстро, что уже завтра выращенное с большим трудом может оказаться на свалке.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Жители Ольшан гордо называют себя огуречной столицей, но и помидорами здесь занимаются почти все. Заметно это сразу – по ярким «прилавкам» вдоль дороги.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Стефанида Коляда рассказывает, что у нее высажено всего семь соток томатов. Но как распорядится даже этим немногим, пока неясно. Цена на овощ опустилась до рекордно низких 25 копеек, хотя еще две недели назад достигала 2 рублей.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Стефанида Коляда, жительница Ольшан: 
Столько люди занимаются этим выращиванием, и все это без пользы – негде девать эту продукцию. И сваливают в ямы, на свалки.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Недолго радовался нажитому на грядках и Сергей Шикунец. За утро мужчина снял с трети своего поля около 400 килограммов. Отдавать собранное в августе фермерам приходится почти даром. О заработке и речи не идет – отбить бы колоссальные затраты.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Сергей Шикунец, житель Ольшан: 
Невыгодно конечно. Что за 30 копеек – деньги подержал, а потом пошел в магазин и отдал на другие, ядохимикаты обрабатывать, и все.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Впрочем, летнее падение цен на помидоры – явление обычное. И то, что в цене только первый овощ, уже ни для кого не секрет. Возникает проблема каждое лето. Усугубляет ее тот факт, переработкой томата в районе занимается только один комбинат. На его долю приходится всего 2 % огромного урожая овощей.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Михаил Нестерович, заместитель председателя Столинского райисполкома:
На мой взгляд, необходимо и населению заниматься диверсификацией овощной продукции. Потому что мы на агрокомбинат приобрели линию вакуумированной упаковки овощей. И уже на этот сезон необходимо около 3000 тонн свеклы.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Но вот готовы ли сами фермеры ориентироваться на ту продукцию, которая пользуется спросом – этот вопрос пока остается без ответа. Тем временем в прежнем объеме скупают помидоры у населения и в государственных заготовительных пунктах. Но и там цены на витаминный продукт диктуют законы рынка. Да и закупать больше, чем может быть продано, не имеет никакого смысла.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза: 
Конечно, относительно цены весной было сложно говорить, потому что погодные условия, которые будут складываться, конъюнктура рынка, которая значительно влияет на ценовой фактор, в данном регионе сложно было озвучивать. В настоящее время цена на томаты, которая сложилась – основным фактором стало то, что имеется предложение и имеется спрос.

Вот и выходит, что в условиях перенасыщенного помидорами рынка все выращенное приходится отдавать за бесценок.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

Сегодня я буду брать по 25 копеек.

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

А самые отчаянные и вовсе готовы собственный урожай уничтожить. Хотя логичнее, конечно, заранее просчитать чего и сколько надо произвести, чтобы с выгодой и вовремя продать. Ведь, как оказалось, вырастить – это только половина дела.

Люди в материале: Пётр Бутрим, Стефанида Коляда, Сергей Шикунец, Михаил Нестерович, Оксана Скиндер
 
 
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Новости Беларуси. Жители нескольких деревень в Столинском районе испытывают серьезные трудности со сбытом урожая. Цены на помидоры в 2019 году достигли рекордно...
 
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