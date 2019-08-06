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«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители нескольких деревень в Столинском районе испытывают серьезные трудности со сбытом урожая. Цены на помидоры в 2019 году достигли рекордно низкого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закупать выращенное с большим трудом и затратами сегодня готовы всего за 30 копеек, и даже при этом найти покупателя фермерам непросто. Таким образом вслед за клубничным кризисом на Полесье пришел томатный.
Петр Бутрим, корреспондент:
Жители Ольшан гордо называют себя огуречной столицей, но и помидорами здесь занимаются почти все. Заметно это сразу – по ярким «прилавкам» вдоль дороги.
Стефанида Коляда рассказывает, что у нее высажено всего семь соток томатов. Но как распорядится даже этим немногим, пока неясно. Цена на овощ опустилась до рекордно низких 25 копеек, хотя еще две недели назад достигала 2 рублей.
Стефанида Коляда, жительница Ольшан:
Недолго радовался нажитому на грядках и Сергей Шикунец. За утро мужчина снял с трети своего поля около 400 килограммов. Отдавать собранное в августе фермерам приходится почти даром. О заработке и речи не идет – отбить бы колоссальные затраты.
Сергей Шикунец, житель Ольшан:
Впрочем, летнее падение цен на помидоры – явление обычное. И то, что в цене только первый овощ, уже ни для кого не секрет. Возникает проблема каждое лето. Усугубляет ее тот факт, переработкой томата в районе занимается только один комбинат. На его долю приходится всего 2 % огромного урожая овощей.
Михаил Нестерович, заместитель председателя Столинского райисполкома:
Но вот готовы ли сами фермеры ориентироваться на ту продукцию, которая пользуется спросом – этот вопрос пока остается без ответа. Тем временем в прежнем объеме скупают помидоры у населения и в государственных заготовительных пунктах. Но и там цены на витаминный продукт диктуют законы рынка. Да и закупать больше, чем может быть продано, не имеет никакого смысла.
Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:
Вот и выходит, что в условиях перенасыщенного помидорами рынка все выращенное приходится отдавать за бесценок.
Сегодня я буду брать по 25 копеек.
А самые отчаянные и вовсе готовы собственный урожай уничтожить. Хотя логичнее, конечно, заранее просчитать чего и сколько надо произвести, чтобы с выгодой и вовремя продать. Ведь, как оказалось, вырастить – это только половина дела.
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«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района
Новости Беларуси. Жители нескольких деревень в Столинском районе испытывают серьезные трудности со сбытом урожая. Цены на помидоры в 2019 году достигли рекордно...
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