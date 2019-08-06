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8 августа циклон принесёт в Беларусь сильные дожди, грозы и порывистый ветер

07.08.2019 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сильные дожди, грозы и ураганный ветер. В Беларуси на 8 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели рекомендуют в такую погоду обходить шаткие строения, избегать больших деревьев. Также лучше не купаться в открытых водоемах и не находиться вблизи линий электропередачи. Стоит воздержаться и от поездок на машине, а само авто перепарковать из низинных мест.

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Новости Беларуси. Сильные дожди, грозы и ураганный ветер. В Беларуси на 8 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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