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«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран

07.08.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске прошел, без преувеличения, самый закрытый международный шахматный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран

Необычной площадкой для проведения соревнований среди осужденных стала исправительная колония. Турнир проходил в онлайн-формате и объединил семь стран-участниц.

Подробности в видеоматериале Ирины Недобоевой.

«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран

Люди в материале: Ирина Недобоева, Геннадий Шумин, Юрий Кельмуц, Сергей Артюхов, Владислав Мандрик, Анатолий Карпов
 
 
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Новости Беларуси. В Бобруйске прошел, без преувеличения, самый закрытый международный шахматный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычной...
 
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