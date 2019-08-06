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«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске прошел, без преувеличения, самый закрытый международный шахматный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необычной площадкой для проведения соревнований среди осужденных стала исправительная колония. Турнир проходил в онлайн-формате и объединил семь стран-участниц.
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«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран
Новости Беларуси. В Бобруйске прошел, без преувеличения, самый закрытый международный шахматный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычной...
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