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В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Родителям подростков из Дзержинского района придется заплатить за детскую шалость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На поле с пшеницей хозяйства «Крутогорье-Петковичи» играли несколько несовершеннолетних. Один из мальчиков начал поджигать сухие колосья, и пламя быстро распространилось на большую площадь. Дети тушили пожар самостоятельно, но попытки были безуспешными, и они вызвали спасателей.
Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. Тем не менее, возгорание уничтожило 30 соток зерновых.
В хозяйстве оценили ущерб в 6500 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить взрослым.
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Новости Беларуси. Родителям подростков из Дзержинского района придется заплатить за детскую шалость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На поле с пшеницей...
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