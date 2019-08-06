ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей

07.08.2019 23:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Родителям подростков из Дзержинского района придется заплатить за детскую шалость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей

На поле с пшеницей хозяйства «Крутогорье-Петковичи» играли несколько несовершеннолетних. Один из мальчиков начал поджигать сухие колосья, и пламя быстро распространилось на большую площадь. Дети тушили пожар самостоятельно, но попытки были безуспешными, и они вызвали спасателей.

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей

Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. Тем не менее, возгорание уничтожило 30 соток зерновых.

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей

В хозяйстве оценили ущерб в 6500 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить взрослым.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Родителям подростков из Дзержинского района придется заплатить за детскую шалость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На поле с пшеницей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика