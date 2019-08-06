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Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»

07.08.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столица готовятся к проведению дня культуры Грузии «Тбилисоба». Кстати, это уже пятый, юбилейный фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»

В 2019 году территория Верхнего города станет центром яркого праздника 24 августа. Изучить обычаи и традиции Грузии можно будет даже на импровизированной свадьбе. Единая тематика, в которой пройдет праздник, – дружба между Беларусью и Грузией. Поэтому в программе не просто восточная музыка и кухня, а синтез грузинских мотивов с белорусскими.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»

Денис Крупец, организатор фестиваля «Тбилисоба»:
В этом году у нас будет «Тбилисоба» в том числе на беларуской мове, потому что здесь мы будем показывать особенности и белорусского характера, и грузинского. У нас будет очень много гостей, очень известных музыкальных представителей. Хэдлайнером будет группа Mgzavrebi – это, наверное, самая востребованная на данный момент грузинская группа, грузинский коллектив музыкальный.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
На «Тбилисоба» приходит очень много людей. В прошлом году было приблизительно по всем расчетам от 100 до 120 тысяч. Мы надеемся, что в этом году тоже будет очень много. Мы подготавливаемся очень хорошо. Не будет только главный сцены, сцена будет везде – и на Зыбицкой, и в Верхнем городе. Мое желание – на этот день, один день, превратить Минск в Тбилиси.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»

Фудкорт фестиваля развернется от Ратуши до набережной Свислочи. К местным кафе и ресторанам добавят еще 30 точек с национальными блюдами Грузии. На танцплощадке пройдет баттл белорусских и грузинских коллективов.

Одним из самых значимых событий в рамках «Тбилисобы» станет открытие Грузинского дома – своеобразного просветительского центра Грузии. Там можно почерпнуть еще больше информации о стране и приобрести местные продукты.

Люди в материале: Денис Крупец, Валерий Кварацхелия
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столица готовятся к проведению дня культуры Грузии «Тбилисоба». Кстати, это уже пятый, юбилейный фестиваль, сообщили в программе «Столичные...
 
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