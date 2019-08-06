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Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столица готовятся к проведению дня культуры Грузии «Тбилисоба». Кстати, это уже пятый, юбилейный фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2019 году территория Верхнего города станет центром яркого праздника 24 августа. Изучить обычаи и традиции Грузии можно будет даже на импровизированной свадьбе. Единая тематика, в которой пройдет праздник, – дружба между Беларусью и Грузией. Поэтому в программе не просто восточная музыка и кухня, а синтез грузинских мотивов с белорусскими.
Денис Крупец, организатор фестиваля «Тбилисоба»:
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Фудкорт фестиваля развернется от Ратуши до набережной Свислочи. К местным кафе и ресторанам добавят еще 30 точек с национальными блюдами Грузии. На танцплощадке пройдет баттл белорусских и грузинских коллективов.
Одним из самых значимых событий в рамках «Тбилисобы» станет открытие Грузинского дома – своеобразного просветительского центра Грузии. Там можно почерпнуть еще больше информации о стране и приобрести местные продукты.
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Новости Беларуси. Столица готовятся к проведению дня культуры Грузии «Тбилисоба». Кстати, это уже пятый, юбилейный фестиваль, сообщили в программе «Столичные...
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