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В Лидском районе легковушка не уступила дорогу фуре. Погиб дальнобойщик

07.08.2019 23:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 7 августа на трассе М6 в Лидском районе, сообщает «Лидская газета» со ссылкой на местную ГАИ.


ДТП произошло около 18 часов в районе 164-го километра дороги МинскГродно.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf пересекал трассу М6 со стороны деревни Горни в сторону Палубников и не заметил приближающийся со стороны Гродно большегруз.
















Удар легкового автомобиля пришелся в район топливного бака фуры. Грузовик занесло, он ударился в отбойник, и кабина перевернулась. 29-летнего дальнобойщика выбросило из кабины, он погиб на месте аварии. Водитель VW не пострадал.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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ДТП произошло около 18 часов в районе 164-го километра дороги Минск - Гродно.
 
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