В Лидском районе легковушка не уступила дорогу фуре. Погиб дальнобойщик

Источник материала: Tut.by

Авария произошла 7 августа на трассе М6 в Лидском районе, сообщает «Лидская газета» со ссылкой на местную ГАИ.





ДТП произошло около 18 часов в районе 164-го километра дороги Минск — Гродно.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf пересекал трассу М6 со стороны деревни Горни в сторону Палубников и не заметил приближающийся со стороны Гродно большегруз.

































Удар легкового автомобиля пришелся в район топливного бака фуры. Грузовик занесло, он ударился в отбойник, и кабина перевернулась. 29-летнего дальнобойщика выбросило из кабины, он погиб на месте аварии. Водитель VW не пострадал.