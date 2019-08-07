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В Лидском районе легковушка не уступила дорогу фуре. Погиб дальнобойщик
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 7 августа на трассе М6 в Лидском районе, сообщает
ДТП произошло около 18 часов в районе 164-го километра дороги Минск — Гродно.
По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf пересекал трассу М6 со стороны деревни Горни в сторону Палубников и не заметил приближающийся со стороны Гродно большегруз.
Удар легкового автомобиля пришелся в район топливного бака фуры. Грузовик занесло, он ударился в отбойник, и кабина перевернулась. 29-летнего дальнобойщика выбросило из кабины, он погиб на месте аварии. Водитель VW не пострадал.
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ДТП произошло около 18 часов в районе 164-го километра дороги Минск - Гродно.
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