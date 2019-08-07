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В Гомеле водителю «жигулей» стало плохо за рулем, он врезался опору и умер
Источник материала: Tut.by
В Гомеле водитель «жигулей» врезался в осветительную опору и погиб. Подробности
Трагедия произошла 7 августа примерно в 17.40 на улице Хатаевича.
По предварительной информации, 54-летнему мужчине стало плохо за рулем, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору. Водитель скончался на месте ДТП.
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По предварительной информации, 54-летнему мужчине стало плохо за рулем, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору....
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