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В Гомеле водителю «жигулей» стало плохо за рулем, он врезался опору и умер

07.08.2019 22:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель «жигулей» врезался в осветительную опору и погиб. Подробности сообщили в ГАИ.


Трагедия произошла 7 августа примерно в 17.40 на улице Хатаевича.

По предварительной информации, 54-летнему мужчине стало плохо за рулем, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору. Водитель скончался на месте ДТП.

 
Теги: Гомель
 
 
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По предварительной информации, 54-летнему мужчине стало плохо за рулем, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору....
 
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