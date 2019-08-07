В Гомеле водителю «жигулей» стало плохо за рулем, он врезался опору и умер

Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель «жигулей» врезался в осветительную опору и погиб. Подробности сообщили в ГАИ.





Трагедия произошла 7 августа примерно в 17.40 на улице Хатаевича.

По предварительной информации, 54-летнему мужчине стало плохо за рулем, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору. Водитель скончался на месте ДТП.