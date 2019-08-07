«Наша задача - пройти дальше». Тренер БАТЭ - о первом матче в Лиге Европы против «Сараево»

Источник материала: Tut.by

Перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между боснийским «Сараево» и БАТЭ на стадионе «Билино Поле» в Зенице прошла пресс-конференция главного тренера борисовчан Алексея Баги. Он уверен в обновленном составе своей команды и сказал, что неплохо изучил соперника. Его слова передает клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Сараево»

— Вопрос насчет кадровой ситуации в БАТЭ. Насколько нам известно, ваша команда сейчас не такая сильная, какой была еще год назад. Знаем, что у вас произошли значительные изменения в составе. С другой стороны, для «Сараево» минус в том, что проводит поединок не на своем поле. Какие ваши прогнозы? Сможете ли при таких обстоятельствах победить?

— Действительно, в сравнении с прошлым годом нас покинула группа ключевых исполнителей. Ребята уехали в другие клубы других чемпионатов. Но наша команда уже провела первый круг в чемпионате Беларуси, завтра стартует в третьем еврокубковом раунде.

Ребята, которые пришли зимой, уже сыгрались. Считаю, они ничуть не хуже футболистов, покинувших команду. Поэтому мы готовы к борьбе, готовы к тому, чтобы продолжить свой европейский путь.

— Что скажете о стадионе? Довольны ли вы предоставленными условиями?

— Да, все хорошо. Нормальный стадион, на нем можно играть в футбол, а поле неплохого качества. Я видел много фотографий, из чего делаю вывод, что арена имеет богатую историю.

— Уровень команд примерно одинаковый. В случае, если БАТЭ уступит «Сараево», насколько это будет принято близко к сердцу вашими болельщиками? И как на это отреагирует ваша спортивная общественность?

— Как и на любое поражение, все неравнодушные к БАТЭ люди отреагируют, естественно, отрицательно. Но не думаем о поражении, потому что наша задача — пройти дальше.

— Вы первый раз в Боснии и Герцеговине. В какой мере успели познакомиться с «Сараево»?

— Мы очень серьезно готовились к завтрашней встрече. Успели отсмотреть два матча «Сараево» против «Селтика», все три игры из нынешнего чемпионата вашей страны, а также видели несколько предсезонных контрольных поединков. Поэтому у меня есть все основания считать, что о сопернике знаем довольно много.

Да, в Боснии и Герцеговине БАТЭ выступает впервые. Но нам уже доводилось играть и в Белграде, и в Скопье. Эти края для нас не самые загадочные.

— Вы сказали, что видели оба матча «Сараево» с «Селтиком», но с тех пор кто-то покинул команду, появился кто-то новый. Какое впечатление сформировали об оппоненте после того, как познакомились с ним более близко?

— Определенно могу сказать, что «Сараево» — хорошая, сбалансированная команда, с ней работает хороший тренер, который трудится в этой профессии достаточно давно. Знаем, что он — местная легенда, очень много поработал в «Сараево». Поэтому, невзирая на все изменения в составе, сила команды остается прежней.

— Есть ли кадровые проблемы у БАТЭ? Кто травмирован?

— В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов получил травму наш лидер защитник Егор Филипенко, который перенес операцию, сейчас в Минске восстанавливается. Равно как и Денис Щербицкий.

Остальные ребята, кто готов, сейчас с нами. Глобальных проблем со здоровьем футболистов не испытываем.

Защитник БАТЭ Захар Волков: «Желательно одержать победу на выезде»

— Долго ли переживали после расставания с Лигой чемпионов?

— Нет. Нужно сделать выводы из матчей с «Русенборгом» и двигаться дальше. В футболе всякое бывает. В борьбе мы уступили хорошей команде. Но времени горевать нет. Стоит задача пройти ближайший раунд Лиги Европы. Поэтому сразу после возвращения из Норвегии начали готовиться к противостоянию с «Сараево».

— Как думаешь, после неудачи в Тронхейме БАТЭ не растерял уверенность?

— Только игра покажет. Мне кажется, что мы такие же уверенные, как и раньше. Все-таки у нас опытные футболисты. Вряд ли один неудачный матч может выбить команду из колеи.

— В какой мере «Сараево» для вас является загадкой?

— Уверен, тренерский штаб донесет все нюансы игры боснийского чемпиона и расскажет, как надо действовать в той или иной ситуации, какие у «Сараево» сильные стороны, а какие, наоборот, не очень, на какие уязвимые места соперника нужно надавить и откуда ждать сюрпризов.

— Что думаешь о завтрашнем поединке?

— Надо выходить и показывать свой футбол. Желательно одержать победу на выезде.

— Доводилось ли тебе слышать, что «Билино Поле» — едва ли не проклятая арена для гостевых команд?

— Нет, не слышал. Но точно знаю, что у каждой истории есть не только начало, но и конец.

— Ты уже сказал, что перед командой стоит задача пройти в следующий этап. А какую цель будете преследовать в отдельно взятом матче в Зенице?

— На выезде лучше победить. Во всяком случае нужно создать задел, от которого можно оттолкнуться через неделю на «Борисов-Арене», чтобы решить главную задачу.