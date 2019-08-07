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Охотничий сезон откроется 10 августа: каких птиц надо беречь

07.08.2019 22:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В летне-осенний сезон охоты на водоплавающих птиц, который будет открыт в Беларуси с 10 августа по 8 декабря, ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) призывает придерживаться разумного ограничения, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Охота разрешена на уток, камышницу, лысуху, большую поганку и водяного пастушка. Из 24 видов уток, встречающихся на территории нашей страны, отстреливать в этот период можно только девять: крякву, свиязь, широконоску, серую утку, чирка-свистунка, чирка-трескунка, хохлатую чернеть, красноголовую чернеть и гоголя.

— АПБ никогда не выступала в целом против охоты. Но мы сторонники устойчивого и бережного использования природных ресурсов, разумных ограничений, — сказал директор АПБ Александр Винчевский.

Вот что следует помнить охотникам в этот период:

1) Красноголовая чернеть (нырок-сівак) — глобально угрожаемый вид птиц. Из-за драматического падения численности он как уязвимый вид недавно включен в Международный Красный список. Поэтому, несмотря на то, что вид в Беларуси разрешен для добычи, орнитологи настоятельно просят его не отстреливать.



2) Чирок-трескунок (качка-чырка) — птицы, чья численность в Беларуси также стремительно сокращается. Поэтому, чтобы не ускорять процесс еще больше, этот вид лучше не трогать.

3) Шилохвость (качка-шылахвостка) включена в Красную книгу Республики Беларусь, охотиться на нее запрещено. Птицы имеют изящный силуэт, длинную тонкую шею и тонкий черный клюв. Обращайте также внимание на узкий длинный хвост.

4) Белоглазая чернеть (белавокі нырок) также есть в национальной Красной книге. Эти пернатые очень похожи на хохлатую чернеть, разрешенную к добыче, и отличаются от нее белым подхвостьем (белый глаз только у самца). Встречаются в основном на Брестчине. Поэтому, чтобы не ошибиться, лучше не стрелять и хохлатых чернетей, и птиц, на них похожих.

5) Нелетающих утят, птенцов поганок и лысух (хлопунцов) добывать запрещено согласно ст. 129 Правил охоты (Указ Президента Республики Беларусь № 112 от 21 марта 2018 г.). Там сказано: «запрещается охота: …на молодых нелетающих и (или) линяющих птиц…». За это грозит штраф!

— В августе — сентябре большинство селезней разных видов уток щеголяют после линьки в коричневых нарядах. Они трудноотличимы от самок и молодых птиц даже для орнитологов. И охотникам надо особенно хорошо знать силуэты, голос и особенности окраски водоплавающих, чтобы не застрелить охраняемый вид. Поэтому не стреляйте птицу, если не уверены в ее видовой принадлежности, — просит А. Винчевский.

Охота на всех гусей откроется только с середины сентября!

Фото с сайта АПБ
 
Теги: Минск
 
 
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В летне-осенний сезон охоты на водоплавающих птиц, который будет открыт в Беларуси с 10 августа по 8 декабря, ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) призывает...
 
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