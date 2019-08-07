Начался второй штурм резиденции Атамбаева

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Силовики направились в сторону дома бывшего главы государства. В то же время сторонники Атамбаева отбиваются от силовиков камнями.





Отмечается, что количество пострадавших в результате спецоперации увеличилось. 36 человек получили травмы в результате штурма резиденции.



