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Начался второй штурм резиденции Атамбаева

07.08.2019 22:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Киргизский спецназ начал вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает телекомпания «Апрель», передает «Интерфакс».

Фото: Sputnik / РИА Новости

Силовики направились в сторону дома бывшего главы государства. В то же время сторонники Атамбаева отбиваются от силовиков камнями.

Отмечается, что количество пострадавших в результате спецоперации увеличилось. 36 человек получили травмы в результате штурма резиденции.
 
 
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Киргизский спецназ начал вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает телекомпания...
 
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