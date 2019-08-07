Дочь Атамбаева: Отец никуда не сбегал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь

«В силу сложившихся обстоятельств хочу сделать два заявления:





Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше. Во-вторых, то, что «Акнет» прекратил вещание «Апреля», говорит о многом. Никогда не лезу в политику и не знаю о происходящем. Вокруг дома в Кой-Таше летают вертолеты. Подозреваю, что людям обрывают связь. Какие-то неполадки с моим собственным телефоном. До меня практически нереально дозвониться. Мне очень страшно за семью, за людей, которые пострадали, проявляя свою гражданскую позицию. Пожалуйста, распространите информацию, чтобы некоторые недобросовестные люди не вводили людей в заблуждение!» – говорится в сообщении.









Напомним, спецоперация началась 2 часа назад. Силовики стреляли в сторонников Атамбаева, есть раненные. В Бишкеке направляются жители Чуйской области. Люди сооружают баррикады, пилят деревья. Над селом кружат вертолеты. Дорога к резиденции с обеих сторон закрыта. Народ все прибывает.



