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МВД Беларуси и России договорились об обмене данными в электронном виде. В том числе и персональными данными
Источник материала: Партизан
Министерства внутренних дел Беларуси и России договорились обмениваться информацией в электронном виде. Соответствующее соглашение уже вступило в силу,
В электронном виде стороны смогут обмениваться в том числе и персональными данными. Кроме того, они смогут предоставлять друг другу доступ к своим информационным системам.
В документе подчёркивается, что информация может использоваться только в служебных целях. Запрещено передавать полученные сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа стороны, который предоставил информацию.
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МВД Беларуси и России договорились об обмене данными в электронном виде. В том числе и персональными данными
Министерства внутренних дел Беларуси и России договорились обмениваться информацией в электронном виде. Соответствующее соглашение уже вступило в...
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