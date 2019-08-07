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МВД Беларуси и России договорились об обмене данными в электронном виде. В том числе и персональными данными

07.08.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерства внутренних дел Беларуси и России договорились обмениваться информацией в электронном виде. Соответствующее соглашение уже вступило в силу, пишет газета "Беларусь сегодня".

В электронном виде стороны смогут обмениваться в том числе и персональными данными. Кроме того, они смогут предоставлять друг другу доступ к своим информационным системам.


В документе подчёркивается, что информация может использоваться только в служебных целях. Запрещено передавать полученные сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа стороны, который предоставил информацию.
 
 
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Министерства внутренних дел Беларуси и России договорились обмениваться информацией в электронном виде. Соответствующее соглашение уже вступило в...
 
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