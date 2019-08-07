МВД Беларуси и России договорились об обмене данными в электронном виде. В том числе и персональными данными

В электронном виде стороны смогут обмениваться в том числе и персональными данными. Кроме того, они смогут предоставлять друг другу доступ к своим информационным системам.









В документе подчёркивается, что информация может использоваться только в служебных целях. Запрещено передавать полученные сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа стороны, который предоставил информацию.



