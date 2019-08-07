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Могилев поплыл. Минск следующий?

07.08.2019 21:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дождь 7 августа вызвал в Могилёве настоящий потоп, пишет mogilev.online.
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Фото из соцсетей, Артем Рябычин, vk.com/ilovemogilev

Дождь 7 августа вызвал очередной потоп в Могилеве. При этом хотя ливень сегодня и был довольно сильный, но каким-то экстраординарным его не назовешь. Система ливневой канализации вполне должна была бы справиться с последствиями такой непогоды. Но не в Могилеве.
 
Теги: Могилев
 
 
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Дождь 7 августа вызвал в Могилёве настоящий потоп, пишет mogilev.online.
 
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