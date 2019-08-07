Штурм продолжается: из дома Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев

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пишет Sputnik, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий. КакSputnik, из дома бывшего президентавыносят избитых и раненых спецназовцев, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.





"С криками "Не трогайте!" с территории вынесли двух спецназовцев в бессознательном состоянии. Часть спецназовцев вышла наружу. Одного из них отпустили, и он убежал в сторону реки. Люди скандируют: "Атамбаев!", — сообщил корреспондент.





Между тем в ГКНБ сообщили, что спецназ не сдался и продолжает операцию.



