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Штурм продолжается: из дома Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев
Источник материала: Партизан
Двух спецназовцев вынесли в бессознательном состоянии.
© Sputnik / Эркин Алымбеков
Как
"С криками "Не трогайте!" с территории вынесли двух спецназовцев в бессознательном состоянии. Часть спецназовцев вышла наружу. Одного из них отпустили, и он убежал в сторону реки. Люди скандируют: "Атамбаев!", — сообщил корреспондент.
Между тем в ГКНБ сообщили, что спецназ не сдался и продолжает операцию.
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Двух спецназовцев вынесли в бессознательном состоянии.
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