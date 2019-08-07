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Штурм продолжается: из дома Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев

07.08.2019 21:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двух спецназовцев вынесли в бессознательном состоянии.


 © Sputnik / Эркин Алымбеков

Как пишет Sputnik, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

"С криками "Не трогайте!" с территории вынесли двух спецназовцев в бессознательном состоянии. Часть спецназовцев вышла наружу. Одного из них отпустили, и он убежал в сторону реки. Люди скандируют: "Атамбаев!", — сообщил корреспондент.

Между тем в ГКНБ сообщили, что спецназ не сдался и продолжает операцию.
 
 
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Двух спецназовцев вынесли в бессознательном состоянии.
 
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