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Виктория Азаренко проиграла украинке и не прошла в 1/8 финала теннисного турнира в Торонто

07.08.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка не прошла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в Торонто, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В. Азаренко в 1/16 финала встречалась с украинкой Даяной Ястремской. Сначала счет был 1:5 не в пользу нашей спортсменки, потом белоруска смогла сравнять счет — 5:5, однако первый сет все равно выиграла Даяна — 7:5.

Во втором сете Азаренко лидировала — 5:3, но поединок все же закончился со счетом 5:7. Игра длилась 1 час 56 минут.

За выход в ¼ финала украинка будет сражаться с Софией Кенин из США, которая обыграла лидера мирового рейтинга Эшли Барти.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка не прошла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в Торонто, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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