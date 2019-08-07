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Виктория Азаренко проиграла украинке и не прошла в 1/8 финала теннисного турнира в Торонто
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка не прошла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в Торонто,
В. Азаренко в 1/16 финала встречалась с украинкой Даяной Ястремской. Сначала счет был 1:5 не в пользу нашей спортсменки, потом белоруска смогла сравнять счет — 5:5, однако первый сет все равно выиграла Даяна — 7:5.
Во втором сете Азаренко лидировала — 5:3, но поединок все же закончился со счетом 5:7. Игра длилась 1 час 56 минут.
За выход в ¼ финала украинка будет сражаться с Софией Кенин из США, которая обыграла лидера мирового рейтинга Эшли Барти.
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Белорусская теннисистка не прошла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в Торонто, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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