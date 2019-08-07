Виктория Азаренко проиграла украинке и не прошла в 1/8 финала теннисного турнира в Торонто

В. Азаренко в 1/16 финала встречалась с украинкой Даяной Ястремской. Сначала счет был 1:5 не в пользу нашей спортсменки, потом белоруска смогла сравнять счет — 5:5, однако первый сет все равно выиграла Даяна — 7:5.





Во втором сете Азаренко лидировала — 5:3, но поединок все же закончился со счетом 5:7. Игра длилась 1 час 56 минут.





За выход в ¼ финала украинка будет сражаться с Софией Кенин из США, которая обыграла лидера мирового рейтинга Эшли Барти.



